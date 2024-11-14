Амурская кета привела на скамью подсудимых

В Хабаровском крае суд вынес приговор двум жителям Нанайского района, нелегально ловившим кету. По информации правоохранителей, причиненный ущерб составил около 120 тыс. рублей.

Фигуранты осуждены по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору, причинившая крупный ущерб, с применением самоходного плавающего транспортного средства, на миграционных путях к местам нереста).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, в августе мужчины сетью поймали 29 экземпляров кеты. Нелегальный промысел злоумышленники вели в протоке Пальвинская на Амуре в Николаевском районе.

Суд учел позицию обвинителя и возмещение фигурантами ущерба. Виновных приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор в законную силу не вступил.

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