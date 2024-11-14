Воды Омской области хотят использовать под аквафермы

В Омской области на аукцион выставили 13 участков для товарного рыбоводства — на озерах и затоне. Заявки можно подавать до 16 декабря.

Организует торги Верхнеобское теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки находятся в Тюкалинском, Большереченском, Тервизском, Любинском, Крутинском, Щебаркульском, Саргатском муниципальных районах, а также в Омске.

Как сообщает корреспондент Fishnews, 12 РВУ предназначены для пастбищной аквакультуры, один («Бородинский 2» на затоне Лампочка) — для индустриальной.

Площади участков составляют от 2,3 до 293 га, стартовые цены — от 1,8 тыс. до 234,4 тыс. рублей.

Все акватории предоставляются на условиях совместного водопользования.

Торги планируется провести 24 декабря в Новосибирске. С победителями заключат договоры на 25 лет.

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