Озера Вологодской области предоставляют под садки

В Вологодской области на аукцион выставили три озерных участка под индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 11 декабря.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 4 до 20 га расположены на озерах в Белозерском, Сямженском и Вытегорском районах.

Стартовые цены лотов составляют от 12,8 тыс. до 64 тыс. рублей.

Все участки предоставляются на условиях совместного водопользования. Торги предполагается провести 26 декабря в Санкт-Петербурге.

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