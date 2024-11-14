ФАО: Среди консервированной продукции самый популярный — тунец

Объем международной торговли продукцией рыбного промысла и аквакультуры в 2023 г. оценивается в 32 млн тонн. При этом на долю готовой или консервированной рыбы пришлось 10%.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) проанализировали мировой импорт готовой или консервированной рыбы (код 1604 HS), сообщает корреспондент Fishnews.

Готовая к употреблению консервированная и переработанная рыба — более популярная группа товаров по сравнению со свежей и замороженной продукцией рыбного промысла и аквакультуры: здесь играют свою роль более доступная цена и длительные сроки хранения, отметили в ФАО. В организации обратили внимание, что эти продукты вносят значительный вклад в глобальную продовольственную безопасность как в развивающихся, так и в развитых странах.

Общий объем международной торговли продукцией рыбного промысла и аквакультуры в 2023 г. составил 32 млн тонн стоимостью 171,3 млрд долларов. При этом 10% пришлось на готовую или консервированную рыбу (группа HS 1604) — 3,2 млн тонн на сумму 17,54 млрд долларов. В среднем эта доля оставалась стабильной в последние пять лет, а в период пандемии коронавируса наблюдался рост спроса на такую продукцию.

В категории HS 1604 самым популярным продуктом оказался консервированный тунец (доля 43% в 2023 г.) — его импортируют по всему миру. Затем по популярности следуют сардины, скумбрия, сельдь и лосось.

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