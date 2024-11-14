Башкирия финансово поддержит своих рыбоводов

Минсельхоз Республики Башкортостан собирает заявки от аквакультурных хозяйств на возмещение до 40% затрат на приобретение кормов и рыбопосадочного материала. На эти цели регион готов потратить до 30 млн рублей.

Объявление о предоставлении субсидирования размещено на сайте министерства. В 2023 г. в Башкортостане было произведено 1,1 тыс. тонн товарной рыбы, в республике действует более 70 рыбоводческих предприятий, сообщили Fishnews в пресс-службе республиканского минсельхоза.

Аквафермы региона также могут рассчитывать на такие меры господдержки, как краткосрочные и инвестиционные льготные кредиты, фермерские гранты, возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, отметили в пресс-службе.

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