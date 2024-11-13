Василий Глущенко: Племенной работе нужна поддержка государства

Отмена нулевой ставки НДС на племенную продукцию негативно отразится на себестоимости товарной рыбы, предупредили в Ассоциации «Росрыбхоз». Изменения в первую очередь затронут работу форелеводческих хозяйств.

Применявшаяся в течение последних трех лет налоговая льгота, предусматривавшая освобождение от НДС операций по реализации или передаче для собственных нужд племенной продукции рыбоводства, перестанет действовать с 2025 г. Для племенной рыбы, эмбрионов и молоди будет применяться ставка НДС в размере 10%. Аналогичная ставка предусмотрена и для импорта племенной продукции или посадочного материала.

«Конечно, это не то, чего бы мы хотели, — прокомментировал налоговые изменения председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко. — Повышение НДС, безусловно, не приведет к тому, что рыба станет дешевле и доступнее. В конечном итоге затраты, которые несут рыбоводы, лягут на жителей нашей страны, которые увидят, что рыба стала еще дороже. Ничего хорошего в этом нет».

По словам руководителя Росрыбхоза, установленная для племенной продукции ставка НДС на уровне 10% все же показывает, что государство прислушивается к рыбоводам. «Это все равно лучше, чем 20%. Все-таки власть понимает, что необходимо учитывать ситуацию в товарной аквакультуре, что этому направлению — племенной деятельности и племенной продукции — надо делать определенные льготы», — рассказал он корреспонденту Fishnews.

По оценкам ассоциации, повышение НДС в первую очередь отразится на форелеводах, которые значительный объем рыбопосадочного материала завозят из-за рубежа. Однако отмену льготы ощутят и другие предприятия, использующие племенную продукцию.

«Племенное направление — стратегическое в животноводстве, — подчеркнул Василий Глущенко. — Что такое племенная работа? Это выведение пород, которые при том же объеме корма дают больший прирост, то есть при тех же затратах продукция становится дешевле. Кроме того, в результате селекции улучшается качество этой продукции — мяса, рыбы, яиц, то есть чисто потребительские показатели. Поэтому работу эту надо поощрять и поддерживать».

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