Кто сколько поймает: квоты для промысла начали распределять по предприятиям

Квоты для промышленного лова на 2025 г. уже получили предприятия Волжско-Каспийского бассейна. Промысловикам распределили для освоения объемы раков, леща, судака и других рыб.

Росрыболовство начало выпускать важнейшие для организации промысла в новому году документы — приказы о распределении квот для промышленного и прибрежного рыболовства по пользователям.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для Волжско-Каспийского бассейна такое распределение утверждено приказом Федерального агентства по рыболовству от 8 ноября 2024 г. № 634.

Предприятия получили квоты для освоения леща, судака, пресноводного сома, щуки, раков.

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