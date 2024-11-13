Росрыболовство распределило крабовый ОДУ Дальнего Востока по направлениям использования

Федеральное агентство по рыболовству распределило общие допустимые уловы крабов Дальневосточного бассейна на 2025 г. по видам квот. Объемы определены для традиционного промысла коренных малочисленных народов, рыбаков-любителей, промышленного лова и для других направлений.

Крабовые ОДУ Дальнего Востока на предстоящий год распределены по видам квот приказом Росрыболовства от 8 ноября 2024 г. № 636, сообщает корреспондент Fishnews. Документ размещен на сайте ведомства (смотрите в прикрепленном файле).

Общие допустимые уловы крабов отведены для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов, научных исследований, организации любительской рыбалки, промышленного вылова и других целей. В том числе для двух видов квот под инвестиции, когда компании получают права на добычу, обязуясь построить в России рыбохозяйственные объекты.

Напомним, что в дальнейшем ОДУ распределяется уже по пользователям.

Общий допустимый улов в морских районах на предстоящий год утвержден приказом Росрыболовства от 2 октября 2024 г. № 567.

Ранее ОДУ по видам квот на новый год был распределен и для Северного бассейна, где Росрыболовство запланировало аукцион по продаже долей квот камчатского краба в инвестиционных целях второго этапа.

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