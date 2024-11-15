Россия сохраняет право на добычу криля и клыкача в Антарктике

Отечественные рыбаки получили право добывать криля и клыкача в районе регулирования АНТКОМ в сезон 2024-2025 гг. Росрыболовство опубликовало объявление о подготовке и заключении договоров пользования.

Объявление подготовлено для реализации решений 43-й сессии Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), проходившей с 14 по 25 октября в Хобарте (Австралия), сообщает корреспондент Fishnews.

Общий объем вылова для всех стран-участниц АНТКОМ на сезон 2024-2025 гг. составляет 8578000 тонн криля (указаны лимиты по районам) и 4662 тонны антарктического клыкача.

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