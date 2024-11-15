Добытчики осетров будут ждать суда

В Омской области двух местных жителей обвиняют в незаконной добыче осетровых. По информации правоохранителей, ущерб от «краснокнижной» рыбалки составил почти 2 млн рублей.

Мужчины обвиняются по части 3 статьи 258.1 УК РФ (нелегальная добыча особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, фигуранты при помощи запрещенных самоловов поймали четырех сибирских осетров на Иртыше в Усть-Ишимском районе.

Свою вину мужчины признали полностью. Суд наложил арест на их имущество — два автомобиля, лодку и лодочный мотор общей стоимостью 1 млн рублей, отметили в ведомстве. Дело направлено в Усть-Ишимский районный суд.

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