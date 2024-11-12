Торговки осетриной попались на проверочной закупке

В Астраханской области две жительницы региональной столицы подозреваются в незаконном обороте ценных биоресурсов. Дома у фигуранток нашли 125 рыб осетровых пород и три банки черной икры.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (нелегальные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ).

По версии следствия, подозреваемые незаконно купили осетровых для перепродажи. Как рассказали Fishnews в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области, на одном из рынков в столице региона фигурантки сбыли участникам проверочной закупки рыбу общим весом более 18 кг.

В ходе обысков дома у подозреваемых обнаружили осетровых, черную икру, а также запрещенные орудия лова. Расследование продолжается.

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