Портовики Владивостока поставили новый «рыбный» рекорд

Во Владивостокском морском рыбном порту обновили рекорд по выгрузке рыбопродукции. Докеры обработали более 2 тыс. тонн за сутки.

Транспортный рефрижератор «Фрио Антверп» привез в общей сложности более 6 тыс. тонн сельди, минтая и фарша сурими. Чтобы обработать такие объемы качественно и в срок, в порту увеличили количество бригад.

За сутки докеры бригад № 4,5,7,24 и 25 выгрузили 2,1 тыс. тонн рыбы, рассказали Fishnews в пресс-службе Владморрыбпорта.

Затем на судно доставили грузы снабжения и продукты питания. «Фрио Антверп» отправляется в новый рейс, а на его место пришвартуется «Царица» с полными трюмами рыбопродукции.

Читайте также: Во Владивостоке поставили рекорд по выгрузке рыбы

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews