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Евросоюз решил отказаться от перезаключения с Сенегалом соглашения о рыболовстве

Сенегальские меры по борьбе с браконьерством не впечатлили ЕС

Евросоюз решил отказаться от перезаключения соглашения о рыболовстве с Сенегалом. Причиной заявлена недостаточность прилагаемых республикой усилий в борьбе с браконьерским промыслом, пишут зарубежные СМИ.

Во время визита делегации ЕС в Сенегал европейские чиновники подтвердили отказ от продления соглашения. По мнению Евросоюза, правительство африканской страны уделяет недостаточно внимания контролю и мониторингу как местных, так и иностранных судов, выходящих из порта Дакара.

Ранее в этом году ЕС официально причислил Сенегал к числу стран, которые не сотрудничают с европейскими чиновниками в борьбе с ННН-промыслом. Тогда представители Евросоюза также указали на недостаточность системы мониторинга и наблюдения за рыболовной деятельностью в республике, сообщает корреспондент Fishnews.

Теперь, после истечения соглашения между сторонами, европейские суда должны покинуть сенегальские воды, а финансирование рыболовства республики со стороны ЕС будет остановлено.

По информации зарубежной прессы, последнее соглашение, подписанное в 2019 г., практически с самого начала подверглось критике местных жителей из-за опасений возможного перелова и истощения ресурсов. В Сенегале, где 16% населения занято в рыбном хозяйстве, рыбаки с трудом конкурируют с крупными иностранными траулерами.

Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе, избранный весной, пообещал пересмотреть соглашение в рамках своей кампании. В мае он заказал аудит рыболовного сектора, однако результаты этого обзора еще не были обнародованы.

По данным СМИ, в период действия соглашения Евросоюз перечислил Сенегалу в общей сложности 8,5 млн евро. Ежегодно 800 тыс. евро направлялись как плата за пользование сенегальскими рыбными ресурсами (флот ЕС мог осваивать 10 тыс. тонн тунца и 1,75 тыс. тонн хека). Еще 900 тыс. евро передавались на развитие рыболовства республики, в том числе на улучшение систем мониторинга и наблюдения.

Промысел в сенегальских водах вели рыбаки Испании, Франции и Португалии. Они вносили отдельные платежи за лицензии, промысловые сборы, оплачивали размещение наблюдателей на своих судах.

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