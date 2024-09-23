ЕС продолжит осваивать рыбные запасы Гвинеи-Бисау

Евросоюз и Гвинея-Бисау подписали новый протокол к соглашению о партнерстве в области рыболовства. Документ позволяет судам ЕС продолжить промысел в водах республики.

Соглашение о партнерстве в области рыболовства с Гвинеей-Бисау является одним из двух активных договоров Европейского союза с западноафриканскими странами, касающихся сразу нескольких промысловых видов. Также этот документ — часть более крупной региональной сети сделок о доступе рыбаков ЕС к тунцу.

Новый протокол позволяет флоту Испании, Португалии, Италии, Греции и Франции добывать головоногих моллюсков, креветок, донных рыб и тунца в водах Гвинеи-Бисау в течение пяти лет, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Взамен Евросоюз выплатит 85 млн евро в течение пяти лет — по 17 млн евро в год. Из них 4,5 млн евро правительство республики должно потратить на устойчивое управление рыболовством, контроль и надзор за промыслом и поддержку местных рыбацких общин. Кроме того, судовладельцы будут обязаны платить лицензионные сборы и сборы за вылов.

В результате общий вклад Евросоюза превысит 100 млн евро.

Протокол также расширяет положения, касающиеся условий труда местных рыбаков на борту зарубежных судов, и укрепляет принципы экономического, финансового, технического и научного сотрудничества между ЕС и Гвинеей-Бисау, обратили внимание в Еврокомиссии. Кроме того, он направлен на усиление управления рыболовством и защиту морской окружающей среды, создание «рыбацких» рабочих мест в республике и другое.

Документ временно применяется с 18 сентября, официально он вступит в силу после ратификации обеими сторонами.

Напомним, действующее соглашение о партнерстве в области рыболовства между ЕС и Гвинеей-Бисау было заключено в 2007 г., а последний протокол к нему (сроком на пять лет) вступил в силу 15 июня 2019 г.

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