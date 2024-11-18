Новости
В бухте Глубокой Берингова моря ЛСС «Справедливый» оказало помощь сразу двум рыболовным судам. Фото пресс-службы Дальневосточного ЭО АСР

«Справедливый» одновременно выручил два рыбацких судна

В бухте Глубокой Берингова моря ЛСС «Справедливый» оказало помощь сразу двум рыболовным судам. Одно из них сняли с мели, винт другого освободили от намотки.

Рыболовное судно «Калам» при постановке на якорь в условиях сильного порывистого ветра (до 35 метров в секунду) село на мель. Сняться самостоятельно рыбакам не удалось, они направили сообщение в Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ.

В район аварии незамедлительно выдвинулось ледокольно-спасательное судно «Справедливый». До подхода ЛСС оказать помощь «Каламу» попыталось рыболовное судно «Бланкет». Однако оно само оказалось в аварийной ситуации из-за намотки сетематериалов на винто-рулевую группу. «Бланкет» потерял возможность движения и управления, рассказали Fishnews в пресс-службе ЭО АСР.

Когда «Справедливый» прибыл на место, капитан принял решение сначала завести буксирную линию на севшее на мель судно, а затем взять под борт второе — для снятия намотки водолазами.

Экипаж ЛСС в условиях ухудшающей погоды, усиления ветра, эффективно провел необходимые подготовительные работы, завел буксирную линию и успешно снял с мели «Калам».

Практически одновременно — в период между подготовительными работами по подаче буксира — проводились водолазные работы по освобождению винто-рулевой группы «Бланкета».

Все работы были выполнены своевременно, пострадавших среди членов экипажей нет. Взяв «Калам» на буксир, а «Бланкет» под сопровождение, «Справедливый» безопасно довел оба судна в порт Петропавловск-Камчатский для ремонта.

Экипажи рыболовных и спасательного судов показали высокий профессионализм, навыки и знания по проведению мероприятий по борьбе за живучесть судов, обратили внимание в ЭО АСР.

Читайте также: Для обеспечения безопасности рыбацкого флота направят более 112 млн рублей

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • В бухте Глубокой Берингова моря ЛСС «Справедливый» оказало помощь сразу двум рыболовным судам. Фото пресс-службы Дальневосточного ЭО АСР
  • «Калам» взяли на буксир. Фото пресс-службы Дальневосточного ЭО АСР
  • Водолаз освобождает винт «Бланкета» от намотанной сети. Фото пресс-службы Дальневосточного ЭО АСР
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Дмитрий КЛЮНЕЕВ

    Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ

    Дмитрий КЛЮНЕЕВ

    К преференциальным режимам обратились крупнейшие рыбопромышленные компании

    Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    Министр по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Мы стремимся постоянно улучшать условия для рыбаков-любителей

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ. Фото пресс-службы ESG

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Форум и выставка растут органично

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Производители оборудования и рыбаки должны работать слаженно

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Все материалы

    Крупным планом

    Несмотря на санкции, «Колд Трейд» по-прежнему готова реализовать современные проекты с холодильными системами для промысловых судов, рыбоперерабатывающих заводов и складов

    Российских рыбопромышленников не оставят без холодильников

    За прошедшие 20 лет компания значительно диверсифицировала свою деятельность

    НПК МСА: Конструируем будущее, стремясь к совершенству

    Девять предприятий Крайрыбакколхозсоюза расположены в самом северном в Хабаровском крае районе — Охотском

    Для защиты рыбацких интересов

    В России специально для рыбацкого флота разработана автоматизированная система управления технологическими процессами

    Новые принципы и подходы к управлению судами рыбопромыслового флота при решении задач поиска и облова косяков рыбы

    События

    В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

    Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

    Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

    Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

    Все события

    Продвигая рыбу

    Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

    Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

    Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

    От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.