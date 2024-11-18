«Справедливый» одновременно выручил два рыбацких судна

В бухте Глубокой Берингова моря ЛСС «Справедливый» оказало помощь сразу двум рыболовным судам. Одно из них сняли с мели, винт другого освободили от намотки.

Рыболовное судно «Калам» при постановке на якорь в условиях сильного порывистого ветра (до 35 метров в секунду) село на мель. Сняться самостоятельно рыбакам не удалось, они направили сообщение в Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ.

В район аварии незамедлительно выдвинулось ледокольно-спасательное судно «Справедливый». До подхода ЛСС оказать помощь «Каламу» попыталось рыболовное судно «Бланкет». Однако оно само оказалось в аварийной ситуации из-за намотки сетематериалов на винто-рулевую группу. «Бланкет» потерял возможность движения и управления, рассказали Fishnews в пресс-службе ЭО АСР.

Когда «Справедливый» прибыл на место, капитан принял решение сначала завести буксирную линию на севшее на мель судно, а затем взять под борт второе — для снятия намотки водолазами.

Экипаж ЛСС в условиях ухудшающей погоды, усиления ветра, эффективно провел необходимые подготовительные работы, завел буксирную линию и успешно снял с мели «Калам».

Практически одновременно — в период между подготовительными работами по подаче буксира — проводились водолазные работы по освобождению винто-рулевой группы «Бланкета».

Все работы были выполнены своевременно, пострадавших среди членов экипажей нет. Взяв «Калам» на буксир, а «Бланкет» под сопровождение, «Справедливый» безопасно довел оба судна в порт Петропавловск-Камчатский для ремонта.

Экипажи рыболовных и спасательного судов показали высокий профессионализм, навыки и знания по проведению мероприятий по борьбе за живучесть судов, обратили внимание в ЭО АСР.

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