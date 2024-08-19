Для обеспечения безопасности рыбацкого флота направят более 112 млн рублей

Правительство распорядилось выделить Росрыболовству свыше 112 млн рублей на обеспечение деятельности подведомственных экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ.

Выделение бюджетных ассигнований в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на текущий год предусмотрено распоряжением правительства от 16 августа 2024 г. № 2222.

Более 33 млн рублей должно быть направлено на субсидии для выполнения госзадания Северному ЭО АСР, сообщает корреспондент Fishnews. Речь идет о выполнении аварийно-спасательных и подготовительных работ для обеспечения безопасности рыбопромыслового флота в районах промысла в объеме не менее 1830 судо-суток.

Свыше 79,1 млн рублей предусмотрено для выполнения госзадания Дальневосточному экспедиционному отряду аварийно-спасательных работ — также в расчете не менее чем на 1830 судо-суток деятельности.

Росрыболовству поручено контролировать целевое и эффективное использование средств и доложить об этом в правительство до 25 декабря 2024 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews