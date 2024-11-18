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Заместитель руководителя Росрыболовства Андрей ЯКОВЛЕВ

Курировать «рыбный» диалог с Узбекистаном будет Андрей Яковлев

Правительство назначило нового представителя РФ в российско-узбекской смешанной комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Им стал заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев.

Новый представитель в комиссии, обеспечивающей взаимодействие России и Узбекистана в рыбной отрасли, назначен распоряжением правительства от 15 ноября 2024 г. № 3285, сообщает корреспондент Fishnews. От обязанностей исполнителя освобожден Хасан Лихов.

МИДу России поручено уведомить о принятом решении правительство республики Узбекистан.

Соглашение с Узбекистаном о сотрудничестве в области рыболовства было заключено в 2021 г. Документ предусматривает взаимодействие в исследованиях, развитии аквакультуры, добычи и переработки, обмен информацией по вопросам рыбного хозяйства, сотрудничество в подготовке кадров для отрасли. Позднее правительство РФ также решило предусмотреть в соглашении с Узбекистаном возможность работы совместных предприятий в области рыболовства - с рассмотрением возможности выделения квот в исключительной экономической зоне РФ.

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