Производители рыбопродукции пополнили список поставщиков в Узбекистан

Профильное ведомство Узбекистана поддержало расширение перечня российских предприятий, одобренных для экспорта продукции животного происхождения. Список дополнен и производителем рыбной продукции.

Госкомитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана утвердил еще два предприятия для экспорта в республику, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. В список включили в том числе компанию Московской области — «Фид Тим», сообщает корреспондент Fishnews.

Список поставщиков опубликован на официальном сайте комитета ветеринарии и развития животноводства Узбекистана.

Всего в перечне 102 предприятия, одобренных для поставок в страну рыбы и морепродуктов.

В Россельхознадзоре отметили, что продолжают работу по расширению списка экспортеров в Узбекистан.

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