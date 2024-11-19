К соглашению ВТО по рыболовным субсидиям присоединилась Коста-Рика

Посол Коста-Рики Рональд Саборио Сото передал гендиректору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале официальный документ о принятии республикой соглашения по рыбацким субсидиям.

Глава ВТО отметила, что принятие соглашения укрепляет репутацию Коста-Рики как страны, продвигающей охрану морей и устойчивые экономические практики.

В ответном слове посол подчеркнул: правительство республики уверено, что соглашение внесет значимый вклад в обеспечение устойчивости рыболовных ресурсов по всему миру. Рональд Саборио Сото также заявил, что таким образом его страна подвигнет других членов Всемирной торговой организации присоединиться к соглашению как можно быстрее.

Коста-Рика стала 87-м членом ВТО, официально принявшим соглашение, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу организации. Теперь для вступления документа в силу необходимо присоединение еще 24 государств. Напомним, что 86-м участником стал Кувейт.

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