На Колыме заслушают дело крабовых браконьеров

В Магаданской области двух жителей региональной столицы обвиняют в незаконной добыче крабов. По данным правоохранителей, нанесенный ущерб превысил 2,2 млн рублей.

Фигурантам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавсредства группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба).

По версии следствия, в июле 2022 г. мужчины приехали на побережье бухты Нагаева, на катере вышли в Охотское море в сторону острова Недоразумения и нелегально выловили 311 крабов. Добычу фигуранты погрузили в мешки, также они оставили в акватории 23 конусных промышленных ловушки, планируя позже вернуться за уловом, отметили правоохранители.

Полицейские задержали злоумышленников, когда они вернулись на берег и попытались покинуть место происшествия. Незаконный улов и катер были изъяты.

«На следующий день сотрудники погранслужбы в ходе траления акватории Охотского моря обнаружили ловушки браконьеров, извлекли из них и выпустили в естественную среду обитания 309 экземпляров краба», — рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство заявило иск о взыскании суммы причиненного ущерба с обвиняемых. Уголовное дело направлено в Ольский районный суд.

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