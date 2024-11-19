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Компания была вынуждена пропустить нынешнюю лососевую путину

А в воде ли дело?

В редакцию Fishnews поступило письмо от одного из рыбопромышленных предприятий Хабаровского края — компании «Чуттан».

«Компания занимается рыболовством и производством рыбной продукции в небольшом селе Чумикан на севере Хабаровского края.

На предприятии сезонно трудится до 300 человек, половина из которых — жители сел Чумикан и Удское. Местным рыбакам и рыбообработчикам обеспечены традиционный образ жизни, хорошая зарплата, социальные гарантии, премии за хорошую работу. Кроме того, компания не отказывает в материальной помощи сотрудникам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности РФ вся продукция «ЧУТТАНа» поступает на внутренний рынок — практически во все регионы России. Предприятие участвует в реализации краевой программы «Доступная рыба».

За 2023 год ООО «ЧУТТАН» перечислило в консолидированный бюджет налогов более чем на 57 млн рублей, в том числе 1,1 млн рублей в местный бюджет и 20 млн рублей в региональный.

Предприятие ежегодно безвозмездно передает готовую рыбопродукцию для нужд детского сада, школы и больницы села Чумикан.

Но вся эта деятельность была поставлена под угрозу в августе 2024 года — после проверки, проведенной прокуратурой Хабаровского края.

Основанием для проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора, Росприроднадзора, теруправления Росрыболовства и полиции послужила жалоба некого гражданина, который не работает на предприятии и даже не проживает в Чумикане. Предметом проверки было обозначено соблюдение законодательства в сфере оборота водных биоресурсов, а также природоохранного, трудового, миграционного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Сомнения в беспристрастности визитеров возникли у рыбаков уже в ходе проверки, когда прокуратура потребовала срочно, до конца дня, представить документы (копии решений общих собраний учредителей за 2022-2024 годы), которые очевидно не относятся к предмету проверки.

Не завершив проверку, прокуратура направила поручения в Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Росрыболовство о проведении еще трех проверок в «ЧУТТАНе»!

Еще до окончания проверки в компанию поступило представление прокурора с требованием прекратить использование воды из подземных источников, которыми рыбаки владеют со времен Советского Союза. Надзорное ведомство указало, что подземные источники водоснабжения являются незаконными.

Но проблема состоит в том, что в Чумикане отсутствует централизованное водоснабжение. Скважины являются единственным источником воды в северном поселке.

Понимая, что больше воду брать неоткуда, прокуратура в самый разгар лососевой путины лишила предприятие единственно возможного источника водоснабжения. Это привело к остановке производства.

Понятно, что без воды работники элементарно не могут помыть руки, невозможна влажная уборка помещений, производственных цехов, приготовление горячих обедов для сотрудников.

Но компании пришлось подчиниться обязательному для исполнения требованию прокуратуры: прекратить использование скважин. И, как следствие, прекратить добычу рыбы, остановить производство, законсервировать помещения и расторгнуть трудовые договоры с работниками.

Прекращение работы и неполное освоение выделенных лимитов на вылов принесли рыбакам убытки на сумму не менее 40 млн рублей. Колоссальные убытки понесло и государство — в виде недополученных налогов и сборов», — говорится в письме компании.

Полный текст обращения читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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