Трепанговую «посевную» в Приморье ускорили в преддверии зимы

В Приморском крае с начала года марифермеры выпустили более 11 млн сеголеток гребешка и трепанга. Этих гидробионтов выращивают пастбищным способом для продажи на российском и зарубежном рынках.

В преддверии зимнего периода марифермы региона активизировали выпуски дальневосточного трепанга на участки в Японском море, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

Всего в этом году аквафермеры края отправили на «пастбища» 8,651 млн штук молоди гребешка и 2,459 млн молоди трепанга.

При этом в октябре и в первой половине ноября предприятия выпустили 52 млн молоди «морского огурца» и 736 тыс. — гребешка.

В теруправлении напомнили, что в Приморье ценные гидробионты преимущественно выращиваются в бухтах Воевода (остров Русский), Северной, Табунной, Бойсмана, Амурском, Славянском и Уссурийском заливах. Каждый выпуск контролируют сотрудники ТУ.

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