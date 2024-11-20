Российские уловы идут к 4,5 млн тонн

С начала года отечественный вылов водных биоресурсов в совокупности превысил 4,4 млн тонн. В том числе почти 3,4 млн тонн освоено в Дальневосточном бассейне.

На Дальнем Востоке добыли более 1,8 млн тонн минтая (+8,3 тыс. тонн к уровню прошлого года), 99,1 тыс. тонн трески, 369,3 тыс. тонн тихоокеанской сельди (+45,5 тыс. тонн), 58 тыс. тонн камбал, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне поймали 408,5 тыс. тонн ВБР. Освоено 207,1 тыс. тонн трески, 55,8 тыс. тонн пикши, 51,7 тыс. тонн мойвы (+28,6 тыс. тонн).

Западный бассейн принес рыбакам 66,3 тыс. тонн. Из них 34,2 тыс. тонн приходится на шпрота и 21,8 тыс. тонн — на балтийскую сельдь.

В Азово-Черноморском бассейне добыли 29,6 тыс. тонн. Уловы хамсы составили 10,1 тыс. тонн, это на 1,2 тыс. тонн выше уровня 2023 г.

В Волжско-Каспийском бассейне наловили 66,8 тыс. тонн, в том числе 21,1 тыс. тонн кильки и 16,8 тыс. тонн частиковых видов рыб

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности 447,45 тыс. тонн.

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