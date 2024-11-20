Озеро Заполярья может стать рыбоводным хозяйством

В Мурманской области на аукцион выставили рыбоводный участок, который подходит как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры. Заявки можно подавать до 14 января.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, участок представляет собой безымянное озеро в Кировске.

Площадь участка составляет 0,5 га, начальная стоимость лота — 4 тыс. рублей.

Акватория предоставляется на условиях совместного водопользования. Аукцион планируется провести 23 января, с победителем заключат договор на 25 лет.

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