Промыслам тунцов в Атлантике уточнили регулирование

Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ, ICCAT) приняла новые меры для управления запасами. Изменения касаются большеглазого, желтоперого, полосатого, длинноперого и голубого тунцов, а также меч-рыбы.

Очередная сессия ИККАТ прошла в Лимасоле на Кипре с 11 по 18 ноября. Пресс-релиз опубликован на сайте организации, сообщает корреспондент Fishnews.

В ИККАТ отметили, что после пяти лет широких обсуждений многолетней программы сохранения и управления тропическими тунцами наконец достигнуто соглашение об общем допустимом улове большеглазого тунца. Это 73 тыс. тонн, из которых 6,1 тыс. тонн зарезервированы для мелких рыбаков.

ОДУ желтоперого тунца останется на уровне 110 тыс. тонн. Дополнительно будет введен запрет на промысел этой рыбы с 17 марта по 30 апреля, а также установлен лимит на использование скучивающих устройств (не более 288 на судно начиная с 2026 г.).

ИККАТ впервые приняла два новых комплекса мер управления. Один из них — для западной популяции полосатого тунца с целью установления ОДУ на 2026-й и последующие годы. Другой комплекс мер — для меч-рыбы в северной части Атлантического океана, лимит определен в размере 14 769 тонн на период 2025–2027 гг. Кроме того, ИККАТ согласовала цели оперативного управления для южной популяции длинноперого тунца (альбакора) в Атлантическом океане.

Также комиссия согласилась внести изменения в многолетний план управления запасами голубого тунца в восточной части Атлантики и Средиземном море. Поправки касаются, в частности, аквакультуры, в том числе мер по управлению и контролю для тунца, выращенного с использованием искусственно выведенной молоди.

Еще один результат сессии — изменения, внесенные в план восстановления запасов средиземноморского альбакора. Они учитывают потребности рыбаков Алжира и Туниса.

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