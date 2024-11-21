Поступления от крабовых аукционов обещают пустить на поддержку отрасли

При рассмотрении в основном чтении законопроекта о федеральном бюджете на предстоящую трехлетку Госдума оставила возможность направить на поддержку сельского и рыбного хозяйства средства от продажи квот крабов.

Путь средств от крабовых аукционов предусмотрен в статье об особенностях исполнения бюджета, сообщает корреспондент Fishnews. Этот пункт сохранился в тексте законопроекта о федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 г., принятом во втором чтении.

Предусматривается, что основанием для внесения в следующем году изменений в показатели сводной бюджетной росписи без поправок в закон о бюджете служит распределение средств на то, чтобы обеспечить выполнение решений правительства по поддержке сельского и рыбного хозяйства, в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от крабовых аукционов.

На 2025 г. на это может быть направлено до 2 485 138,6 тыс. рублей, на 2026 г. — до 4 808 380,7 тыс. рублей, на 2027 г. — до 3 969 250,9 тыс. рублей.

Речь идет об аукционах по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях. Аналогичное положение было предусмотрено и в законе о бюджете на 2024 г.

Законопроект о бюджете на следующий трехлетний период в третьем чтении Госдума рассмотрит 21 ноября.

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