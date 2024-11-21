Рыбинспекторам Карелии в этом году попалось больше браконьеров

Северо-Западное теруправление Росрыболовства подводит итоги антибраконьерской операции «Путина-2024» в Республике Карелия и готовится к зимнему периоду охраны водоемов.

Рейды проводились совместно с силовыми структурами, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным ведомства, с начала года в Республике Карелия изъяли 1931 орудие лова, это на 498 больше, чем в 2022 г. Количество административных дел выросло почти на треть — до 945.

В регионе уже завершен навигационный период для водного транспорта. Рыбинспекторы республики готовятся к работе в зимний период. Будут задействованы 15 автомобилей и 9 снегоходов, отметили в пресс-службе. Специалисты обеспечат контроль обстановки на водоемах в период становления льда, в экстремальные морозы, а также во время внезапных оттепелей.

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