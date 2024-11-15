Рыбоохрана Приморья увеличила показатели по лососевым браконьерам

В Приморском крае за время «красной» путины рыбоохрана выявила 1761 нарушение отраслевого законодательства. Это на 65% больше, чем в прошлом году, и почти вдвое больше, чем в 2022 г.

Для рыбопромышленных предприятий добыча лосося в регионе завершилась 10 октября, для КМНС — 25 октября, для целей воспроизводства и закладки икры на рыбоводных заводах вылов кеты завершился в конце прошлой недели, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

В период путины инспекторы рыбоохраны составили 1555 административных протоколов, на нарушителей наложено 2,373 млн рублей штрафов, изъято 846 сетей общей длиной более 25 км. У браконьеров изъято более тонны рыбы, из них 686 кг выпущено в естественную среду обитания. В следственные органы передано 25 материалов для возбуждения уголовных дел.

Рейды проводились совместно с полицией, пограничниками, представителями краевого министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.

В теруправлении отметили: промышленный вылов лососей в Приморье вырос в 2,6 раза по сравнению с 2022 г. и на 19,2% — по сравнению спрошлым годом. Предприятия освоили 1892 тонны тихоокеанских лососей, в том числе 1777,8 тонны горбуши, 18,3 тонны симы и 95,9 тонны кеты, привели цифры в ТУ.

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