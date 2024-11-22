Тюменские озера предлагают под «рыбные огороды»

В Тюменской области на аукцион выставили шесть озер — участков для пастбищной аквакультуры. Заявки можно подавать до 21 декабря.

Организует торги Нижнеобское теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, озера расположены в Уватском, Сладковском, Ярковском районах и Тюмени.

Площади рыбоводных участков составляют от 10 до 261 га, начальные цены лотов варьируются от 8 тыс. до 208,8 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 26 декабря в Тюмени. За победителями закрепят участки на 25 лет.

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