Правительство расширило границы ТОР на Камчатке под рыбный проект

В состав территории опережающего развития «Камчатка» войдут новые земельные участки — такое постановление выпустило правительство. Особыми условиями хозяйственной деятельности должно воспользоваться новое предприятие рыбопереработки.

Включение дополнительных участков в ТОР «Камчатка» предусматривается постановлением правительства РФ от 21 ноября 2024 г. №1595.

В границы ТОР «Камчатка» добавятся земельные участки на территории Карагинского муниципального района Камчатского края. Здесь будет построена фабрика береговой обработки рыбы. Реализация этого проекта позволит создать более 160 рабочих мест и привлечь около 694 млн рублей частных инвестиций, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

ТОР — специальный инструмент развития территорий. Он направлен на стимулирование приоритетных отраслей экономики, привлечение в регионы частных инвестиций. Компаниям — резидентам таких территорий доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.

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