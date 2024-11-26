Иваси исправно пополняет трюмы рыбаков

Вылов сардины-иваси на Дальнем Востоке превысил 537 тыс. тонн, за неделю рыбаки добыли почти 20 тыс. тонн этой рыбы. Российский флот также продолжал промысел скумбрии и сайры.

Дальневосточные рыбаки продолжают работу на пелагической путине. На минувшей неделе в промысле участвовало 19 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, в среднем ежесуточно лов вели 10 судов. Количество судо-суток лова по сравнению с предыдущей неделей снизилось до 73, отмечается в обзоре Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Промысел велся на акватории Южно-Курильской зоны юго-восточнее острова Шикотан, в Южно-Курильском проливе на фронтальных зонах Южно-Курильского антициклонического вихря и фронте Ойясио на перепаде температур 9–15°С. Эффективность промысла дальневосточной сардины осталась на прежнем уровне. Максимальный суточный вылов у отдельных судов доходил до 800 тонн, средний вылов на судо-сутки составил 284 тонны, за неделю освоено 19883 тонны.

Как сообщает корреспондент Fishnews, суммарный вылов сардины-иваси на 24 ноября составил 537,5 тыс. тонн, это на 60 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Недельные уловы скумбрии составили 141 тонну, с начала года добыли 3,5 тыс. тонн.

В открытых водах на промысле сайры работали 2 российских добывающих судна, освоение составляет 815 тонн.

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