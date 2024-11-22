Экспортные пошлины на рыбу остались в законе о бюджете

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг. В документе оговорили: куда будут направлены средства, если правительство примет решение о ставках вывозных таможенных пошлин на мороженую рыбу и ракообразных.

Депутаты 21 ноября поддержали главный финансовый документ страны на следующую трехлетку. Как сообщает корреспондент Fishnews, в законе о бюджете осталось упоминание об экспортных пошлинах на продукцию из водных биоресурсов.

Предусмотрено, что дополнительные средства могут быть направлены на выполнение мероприятий федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», если будут приняты решения об установлении ставок вывозных таможенных пошлин по ряду категорий товаров, в том числе по мороженой рыбе и ракообразным. При этом оговорено исключение для сардины-иваси.

Напомним, что гибкие экспортные пошлины, увязанные с курсом доллара, правительство ввело в отношении определенного списка товаров с октября 2023 г. В перечень попала и продукция из рыбы и морепродуктов. Минэкономразвития осуществляет мониторинг валютных колебаний и ежемесячно определяет ставку пошлины.

Изначально предполагалось, что постановление о привязанных к курсу рубля ставках пошлин будет действовать до конца 2024 г. Об этом же заявлялось при проведении в стране налоговой реформы.

В ноябре правительство решило вывести из-под действия экспортных пошлин некоторые категории рыбной продукции, в том числе мороженую сардину и филе минтая.

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