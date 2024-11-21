Правительство подготовило нацпроект по технологическому обеспечению продбезопасности

Правительство закончило работу по восьми нацпроектам по обеспечению технологического лидерства, сообщил президенту первый вице-премьер Денис Мантуров. Один из проектов — в области продовольственной безопасности.

Нацпроекты в сфере технологического лидерства должны способствовать повышению технологического уровня социально-экономического развития основных областей на ближайшую перспективу, отметил первый заместитель председателя правительства на встрече с Владимиром Путиным.

В ходе работы над нацпроектами в правительстве согласовали основные параметры, меры поддержки и объемы финансирования. «До 2030 года мы должны направить на эти проекты около 3 триллионов рублей. Примерно такое же соотношение должно быть со стороны субъектов Российской Федерации и бизнеса», — рассказал Денис Мантуров.

Это в том числе проекты «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Беспилотные авиационные системы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«По национальному проекту «[Технологическое] обеспечение продовольственной безопасности» в фокусе внимания вопросы генетики и селекции, увеличения выпуска ветеринарных вакцин, препаратов, ферментов, пищевых и кормовых добавок для животных.

И конечно, неизменным остается акцент на продолжение развития пищевого сельхозмашиностроения, а также оборудования для животноводства», — заявил первый вице-премьер.

Ранее в Минсельхозе сообщали, что в рамках нацпроекта по технологическому обеспечению продовольственной безопасности планируется в том числе решать вопросы замещения иностранных импортных кормов и посадочного материала для аквакультуры.

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