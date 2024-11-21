НЕАФК определила лимиты по сельди, скумбрии и путассу

Комиссия по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (NEAFK, НЕАФК) на 43-й сессии утвердила меры регулирования промысла и установила общие допустимые уловы для пелагических видов рыб на 2025 г.

В Лондоне завершилась 43-я ежегодная сессия НЕАФК. Представители Великобритании, Дании (в отношении Фарерских островов и Гренландии), Евросоюза, Исландии, Норвегии и России рассмотрели вопросы сохранения морских экосистем и эксплуатации водных биоресурсов в районах регулирования комиссии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, НЕАФК установила общий допустимый улов (ОДУ) путассу на 2025 г. на уровне 1447054 тонн. Предусмотрена возможность как переноса до 10% недоосвоенных объемов с 2024 г. на 2025 г., так и заимствования с 2025 г. на 2026 г. Квота российской стороны (без учета возможного переноса) составит 107371 тонну.

Комиссия приняла рамочную рекомендацию (без деления на национальные квоты) по мерам сохранения и управления запасом норвежской весенне-нерестующей (атланто-скандинавской) сельди. ОДУ для этого объекта промысла в 2025 г. определен на уровне 401794 тонн.

Для скумбрии рекомендован ОДУ в размере 576958 тонн.

НЕАФК пролонгировала на 2025 г. рекомендацию по пикше, определяющую границы запретного для промысла района на банке Роколл в целях охраны молоди. Кроме того, в районе регулирования комиссии запрещен целевой промысел атлантического большеголова с 2025 по 2028 гг., сельдяной акулы — с 2025 по 2026 гг.. Общий вылов катрана в подрайонах ИКЕС 1-10, 12 и 14 не должен превышать 22309 тонн в 2025 г. и 22594 тонн в 2026 г.

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