Вылов преодолел отметку в 4,5 млн тонн

Совокупная добыча водных биоресурсов российскими пользователями превысила 4,5 млн тонн. В Дальневосточном бассейне рыбаки освоили более 3,4 млн тонн.

Минтая на Дальнем Востоке поймали 1828 тыс. тонн (+11,3 тыс. тонн к уровню 2023 г.), трески — 99,9 тыс. тонн, сельди — 376,8 тыс. тонн (+38,5 тыс. тонн), камбал — 58,5 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне освоено 413,1 тыс. тонн. Выловлено 209 тыс. тонн трески, 57,2 тыс. тонн пикши, 51,7 тыс. тонн мойвы (+28,6 тыс. тонн).

Западный бассейн принес 67 тыс. тонн. Рыбаки добыли 34,5 тыс. тонн шпрота и 22 тыс. тонн балтийской сельди.

В Азово-Черноморском бассейне наловили 30,2 тыс. тонн. 10,5 тыс. тонн из них приходится на хамсу, это на 1,2 тыс. тонн больше, чем за отчетный период прошлого года.

Предприятия Волжско-Каспийского бассейна взяли 67,7 тыс. тонн. Кильки поймали 21,3 тыс. тонн, частиковых видов рыб — 17,3 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл в общей сложности более 452 тыс. тонн водных биоресурсов.

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