Либерия и Египет договорились сотрудничать в аквакультуре

Египет и Либерия подписали Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества в развитии аквакультуры. Стороны планируют стимулировать, в частности, экономическую интеграцию в этом секторе.

Меморандум подписали представители Управления по защите озер и развитию рыбных ресурсов Египта и Национального управления рыболовства и аквакультуры Либерии, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно документу, стороны намерены улучшать управление в секторе аквакультуры, бороться с нелегальным промыслом, продвигать развитие рыбоводства, обмениваться опытом, углублять научные исследования и развивать торговлю, пишут зарубежные СМИ.

Исполнительный директор Управления по защите озер и развитию рыбных ресурсов Египта Хуссейн Фарахат подчеркнул важность рыбного хозяйства для страны. Он подтвердил намерение правительства республики поддерживать отраслевое сотрудничество между африканскими государствами.

В свою очередь генеральный директор Национального управления рыболовства и аквакультуры Либерии Эмма Катерин Метие отметила, что подписание меморандума соответствует повестке развития страны, которая отдает приоритет сельскому хозяйству, включая аквакультуру. Гендиректор также подчеркнула приверженность Либерии привлечению инвестиций в рыбоводство.

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