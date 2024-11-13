Индонезия и Китай укрепили сотрудничество в сфере рыболовства

Китай и Индонезия подписали документ, в котором перечислены руководящие принципы технического взаимодействия двух государств в области рыболовства. Это часть исполнения международного соглашения, заключенного в сентябре.

Церемония подписания документа (Technical Cooperation Guidelines, TCG) прошла в Пекине в присутствии президента Индонезии Прабово Субианто и председателя КНР Си Цзиньпина, пишут зарубежные СМИ.

С китайской стороны подпись поставил министр сельского хозяйства и сельских дел Хань Цзюнь, с индонезийской — министр морских дел и рыболовства Сакти Вахью Тренггоно, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам Сакти Вахью Тренггоно, документ охватывает 12 разделов сентябрьского соглашения, включая развитие совместных предприятий, вопросы, связанные с рыбацкими судами и квотами, а также переработку уловов, строительство береговых объектов рыбного хозяйства, в том числе порты, обмены в сферах науки и образования.

По мнению министра, китайско-индонезийское сотрудничество в области рыболовства будет способствовать обеспечению благосостояния работников отрасли, а также улучшению жизни населения вблизи промысловых районов — за счет развития рыбопереработки.

Стороны обязуются проводить строгий и постоянный надзор и оценку промысла, бороться с браконьерством, чтобы сохранить рыбные ресурсы и морскую среду.

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