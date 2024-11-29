Ловить кильку на Каспии мешает теплая вода

В Каспийском море с начала осенней килечной путины сохраняется очень низкая интенсивность промысла. Ученые рассчитывают, что лов наберет эффективность с приходом характерных зимних температур.

К траловому промыслу килек российский флот приступил с начала года. Вылов за зимне-весенний период на Каспии составил 19,1 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По данным ученых, добывалась исключительно обыкновенная килька, доля прилова другой рыбы (бычков, сельди, воблы) не превышала 0,9%. Это свидетельствует об обособленных скоплениях обыкновенной кильки в районах промысла, заметили специалисты.

Среднемесячные уловы обыкновенной кильки варьировали от 13,3 до 30,1 тонны, составляя в среднем 22,2 тонны. На Каспии дислоцировалось свыше 20 единиц промыслового флота разных классов. За зимне-весеннюю путину он отработал 88 суток, в среднем на лову было задействовано до 8-9 судов.

Согласно бассейновым правилам рыболовства, осенняя путина тралового промысла килек начинается с 15 сентября. Фактически суда приступили к работе только в третьей декаде октября, подчеркнули во ВНИРО.

На конец ноября интенсивность промысла очень низкая, на добыче кильки задействовано от одного до семи судов. Суточные уловы варьируют от 2,8 до 43 тонн, составляя в среднем 9,6 тонны. За неполных 2,5 месяца осеннего промысла флот выходил на лов 12 дней.

Основной причиной такой ситуации ученые называют высокие температуры, медленное остывание каспийских вод в осенний период. Это не способствует образованию предзимовальных концентраций обыкновенной кильки для облова разноглубинными тралами.

Специалисты указывают на материалы оперативного модуля Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО) по температуре поверхности воды в Каспийском море. Эти данные показывают, насколько медленно проходит охлаждение морских вод в 2024 г. Тем самым отдаляются сроки образования предзимовальных скоплений обыкновенной кильки, продляется ее нагульный период.

«Рассчитываем, что с наступлением характерных зимних температур морской воды, промысел обыкновенной кильки наберет свою эффективность», — резюмировали в институте.

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