Рыбакам и аквафермерам Крыма помогут рублем

Минсельхоз Республики Крым объявил о приеме документов на возмещение части операционных затрат рыболовецких и рыбоводческих организаций, работающих в акваториях Азовского и Черного морей. Заявки можно подавать до 8 декабря.

Источником финансирования станут целевые трансферты из федерального бюджета в региональный, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется возмещать затраты на оплату труда персонала и социальные отчисления.

Отбор участников ведется среди юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих профильную деятельность. Более подробная информация об условиях отбора опубликована на сайте регионального минсельхоза.

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