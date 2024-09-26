Субсидии для рыбаков и рыбоводов Азовского и Черного морей расписали по регионам

Правительство опубликовало распределение субсидий из федерального бюджета по регионам для частичного возмещения операционных расходов предприятиям на рыбный промысел и аквакультуру в Азовском и Черном морях.

Распределение утверждено распоряжением правительства РФ от 24 сентября 2024 г. № 2643, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, всего будет выделено 234,1 млн рублей.

Донецкой Народной Республике предусмотрено 3,1 млн рублей, Республике Крым — 44 млн рублей, Краснодарскому краю — 10,75 млн рублей, Запорожской области — 1,2 млн рублей, Херсонской области — 914 тыс. рублей.

Больше всего получит Севастополь — свыше 174,1 млн рублей.

Росрыболовство должно заключить с высшими исполнительными органами этих регионов соглашения о предоставлении субсидий.

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