Виртуальная палуба подготовит будущих рыбаков к работе в море

В Астраханском государственном техническом университете запустят обучение на новом тренажере для студентов направления «Промышленное рыболовство». На виртуальной интерактивной палубе ребята будут осваивать основные промысловые операции.

Новый тренажер представляет собой компьютерный класс с уникальным программным обеспечением — интерактивной палубой рыбопромысловых судов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АГТУ, с помощью тренажера студенты научатся выполнять постановку снасти, облов и выборку снасти. Отрабатывать эти действия ребята смогут как в промысловой команде, так и отдельно.

Тренажер работает в трех режимах: обучение, самопроверка и тестирование. Ожидается, что виртуальная палуба подготовит студентов к производственной практике в море и научит действовать в разных ситуациях.

Третьекурсники приступят к тренировкам уже в следующем семестре, сейчас идет разработка методического обеспечения, отметили в университете.

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