Арендованным лососевым заводам дадут перейти на товарную аквакультуру без торгов

Минсельхоз распространил преференциальный механизм закрепления рыбоводных участков на арендованные лососевые заводы. Такие предприятия также смогут получить РВУ без торгов — конкурсов и аукционов.

В 2018 г. в отраслевое законодательство были внесены изменения, важные для перехода предпринимателей, которые занимались за счет собственных средств искусственным воспроизводством анадромных рыб (а это в том числе тихоокеанские лососи), на режим товарной аквакультуры. Такие предприятия получили возможность заключить договор пользования рыбоводным участком без торгов — конкурсов и аукционов. Порядок заключения такого договора был утвержден приказом Минсельхоза от 15 июля 2019 г. № 408.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь в порядок внесли изменения. Получить участок без торгов можно не только в случае, если искусственное воспроизводство заявитель осуществлял с использованием собственного имущества, но и если было задействовано арендованное имущество. Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 г. и будет действовать до 1 марта 2031 г. До этого же времени будет действовать и сам порядок заключения договора.

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