Рыбоводы Сахалинской области заложили основу для будущих выпусков

Рыбоводные заводы Сахалинской области заложили на инкубацию более 1 млрд икринок тихоокеанских лососей. В основном это кета.

Сбор и закладка икры тихоокеанских лососей в области традиционно начинается с конца августа и продолжается до конца ноября, рассказали Fishnews в пресс-службе Сахалино-Курильского теруправления Рсрыболовства. Объем закладки икры на инкубацию зависит от подходов производителей в базовые реки рыбоводных хозяйств.

По состоянию на 25 октября специалисты собрали и заложили на инкубацию 1,153 млрд икринок. Горбуши заложено более 167,6 млн экземляров, кеты – свыше 985,4 млн штук. Также в инкубаторы отправилось 524 тыс. экземляров кижуча и 134,8 тыс. тонн симы.

За аналогичный период прошлого года было заложено на инкубацию 1,062 млрд икринок лососей.

Рыбоводная путина на Сахалине практически окончена, на Курильских островах продлится до середины ноября, к сбору икры рыбоводы Итурупа и Кунашира приступили во второй половине сентября.

Напомним, что Сахалинская область лидирует в стране по объемам выпуска молоди тихоокеанских лососей. В регионе работает более 70 предприятий в этой сфере.

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