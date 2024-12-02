Участника программы инвестквот оставили со штрафом

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение по иску Росрыболовства к компании «Русская треска». Предметом разбирательств стало выполнение обязательства по выпуску продукции на береговом заводе, построенном под инвестквоты.

Напомним, что в августе Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Федерального агентства по рыболовству к мурманской «Русской треске»: ведомство требовало взыскать с компании штраф в размере свыше 245,8 млн рублей. Как следовало из текста решения, претензии вызвало производство продукции на береговом заводе в объеме менее чем 70% от объема инвестиционных квот.

Предприятие обжаловало решение столичного арбитража и просило отменить его. Заявитель указал, что в отчете приведены сведения о производстве продукции за неполный 2021 г. и что необходимо учесть постановление правительства от 3 ноября 2023 г. № 1853, отмечено в постановлении суда апелляционной инстанции.

Девятый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что компании, участвующие в программе инвестквот с береговыми заводами, столкнулись с проблемами при оценке ответственным ведомством выполнения обязательств по производству продукции. Ситуация вылилась в судебные разбирательства.

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