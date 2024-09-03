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Суд рассмотрел еще одно дело по работе берегового завода под инвестквоты

Суд рассмотрел еще одно дело по работе берегового завода под инвестквоты

В картотеке арбитражных дел появился полный текст судебного решения по иску Росрыболовства к компании «Русская треска». Предметом разбирательств стало выполнение требования о выпуске рыбопродукции на береговом заводе под инвестквоты.

Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело по иску Росрыболовства к «Русской треске». Федеральное агентство требовало взыскать с компании штраф в размере свыше 245,8 млн рублей — «в связи с ненадлежащим исполнением предусмотренных договором обязательств».

«Русская треска», напомним, приняла участие в первом этапе программы инвестиционных квот с береговым заводом рыбопереработки. Как следует из текста решения, претензии вызвал выпуск продукции на предприятии в объеме менее чем 70% от объема инвестиционных квот.

«Согласно отчету, на заводе в 2021 году выпущено (произведено) 884,8 тонн продукции, что составляет 60,7% совокупного объекта квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных на инвестиционные цели», — говорится в судебном акте.

Суд посчитал, что условия договора на доли инвестквот нарушены и подержал требование Росрыболовства о штрафе, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что компании, участвующие в программе инвестквот с береговыми заводами, столкнулись с проблемами при оценке ответственным ведомством выполнения обязательств по производству продукции. Ситуация вылилась в судебные разбирательства.

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