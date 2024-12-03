В камчатском озере обнаружили гольца-«домоседа»

В озере Горное на Камчатке ученые зафиксировали уникальный случай репродуктивной изоляции гольцов. Интерес специалистов вызвало то, что изоляция рыбы проходит без географических барьеров для миграции.

Необычных «домоседов» нашли специалисты Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга совместно с коллегами из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова. Работы по изучению гольцов ведутся в рамках межведомственной программы научных исследований Камчатского полуострова и прилегающих акваторий на 2024–2026 гг.

Озеро Горное расположено в истоке реки Левый Кирганик, возраст водоема — 12 тыс. лет. Он образовался на месте ледникового языка, который раньше стекал с горного массива Балхач, рассказали Fishnews в пресс-службе КамГУ.

Главная особенность обнаруженной популяции — ее полная изоляция от проходной мальмы, обитающей в реке Кирганик. Мальма в бассейне реки Камчатка (куда входит Кирганик) регулярно мигрирует между океаном и нерестовыми притоками, популяция Горного же ведет строго оседлый образ жизни. Предварительные генетические исследования подтвердили наличие различий между озерным гольцом и проходной мальмой из Кирганика.

Ученые считают, что это первый подтвержденный случай репродуктивной изоляции озерной формы от проходной мальмы в экосистеме без географических барьеров для миграции. «Почему проходная мальма не поднимется вслед за неркой в озеро, как она делает это в десятках других озер, не ясно», — отметила заведующая лабораторией университета Дарья Паничева.

Несмотря на небольшую площадь (0,25 км²), глубокое холодное озеро Горное обладает богатой и разнообразной кормовой базой. Особенно много в нем легочных моллюсков. На нерест в озеро поднимается нерка.

«Гольцы в Горном демонстрируют генерализованный морфотип без ярко выраженных адаптаций; они не специализируются на каком-то одном типе пищи, как в других водоемах. Основу рациона этих рыб составляют моллюски и рачки-бокоплавы, а взрослые особи переходят на питание молодью нерки», — рассказал доктор биологических наук, научный сотрудник молодежной лаборатории антропогенной динамики экосистем КамГУ, сотрудник ИПЭЭ РАН Евгений Есин.

В университете подчеркнули, что обнаруженный феномен представляет особую научную ценность. Он позволяет оценить скорость накопления мутаций в геноме малочисленной популяции и скорректировать «молекулярные часы» для определения сроков разделения разных лососевых рыб по всему полуострову, обратили внимание в пресс-службе.

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