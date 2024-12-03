Апелляция поддержала решение оставить договор на инвестквоты

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение столичного арбитража о сохранении договора на доли инвестиционных квот с рыболовецким колхозом «Заря» (Мурманская область).

Напомним, что Арбитражный суд Москвы в сентябре отказал в удовлетворении иска Росрыболовства к РК «Заря». Федеральное агентство выступало за расторжение с компанией договора о закреплении и предоставлении доли квоты в инвестиционных целях. Предметом для разбирательств стало исполнение обязательств по постройке промыслового судна: Росрыболовство, как следует из текста судебного решения, указывало на несоблюдение графика строительства и инвестиций, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбопромышленная компания, в свою очередь, обращала внимание, что на срок реализации проекта повлияли не зависящие от нее обстоятельства: ограничения в связи с пандемией, зарубежные санкции, неудовлетворительное финансовое положение верфи.

Росрыболовство не согласилось с решением Арбитражного суда Москвы и обжаловало его. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд оснований для отмены или изменения не нашел.

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