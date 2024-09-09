Суд согласился с доводами мурманской компании в деле по инвестквотам

Столичный арбитраж поддержал рыболовецкий колхоз «Заря» (Мурманская область) в споре с Росрыболовством о сохранении договора на доли инвестиционных квот. Предметом для разбирательства стало исполнение обязательств по строительству судна.

Федеральное агентство по рыболовству обратилось с исковым заявлением к компании о расторжении договора в связи с несоблюдением графиками строительства и инвестиций: РК «Заря», соглашаясь на участие в программе инвестквот, принял на себя обязательства по постройке траулера-процессора для Северного бассейна.

Компания, в свою очередь, обратила внимание на то, что на срок реализации инвестпроекта повлияли обстоятельства, которые она контролировать не могла: ограничения в связи с пандемией, зарубежные санкции, которые повлекли срыв поставок оборудования для судна, неудовлетворительное финансовое положение верфи. Также, говорится в судебном решении, заказчик траулера ссылался на ненадлежащее исполнение верфью обязанностей по судостроительному договору и срыв сроков строительства, реорганизацию и смену собственника верфи.

Суд согласился с обоснованностью этих обстоятельств, сообщает корреспондент Fishnews. Арбитраж также указал на то, что судостроительный договор не прекращен, строительство судна продолжается.

Компания надлежащим образом исполняла и исполняет обязательства покупателя и инвестора по оплате авансовых платежей в соответствии с графиком, говорится в решении. В строительство траулера вложено свыше 2 млрд рублей.

Суд также учел заключения департамента морской техники и судостроительной промышленности Минпромторга России по состоянию на конец 2023 г. и 31 марта 2024 г. с учетом внесения изменений в график строительства и ввода судна в эксплуатацию. Согласно этим заключениям, объект отвечает требованиям и инвестиционному проекту.

Отмечена и уплата в пользу Росрыболовства 250 млн рублей по банковской гарантии, что в два раза выше установленной законом оценки возможных экономических потерь РФ. Таким образом, увеличение сроков реализации инвестиционного проекта права и законные интересы Росрыболовства не нарушает, указал арбитраж в своем решении.

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