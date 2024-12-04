Дальний Восток получил распределение по видам квот

Росрыболовство распределило по направлениям использования общие допустимые уловы различных видов водных биоресурсов Дальневосточного бассейна на 2025 г. Промысловые квоты затем разделяются по пользователям.

Ранее приказом от 8 ноября 2024 г. № 636 Росрыболовство распределило по видам квот ОДУ крабов на Дальневосточном бассейне. Теперь в этот приказ внесены изменения (в прикрепленном файле): по направлениям использования разделены общие допустимые уловы и других видов водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

Объемы отведены для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера, научных исследований, организации любительский рыбалки, промышленного лова (в том числе квоты под инвестиции) и т.д.

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