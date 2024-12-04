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Сотрудники СахНИРО завершили первый этап мониторинга состояния здоровья приморского гребешка. Фото пресс-службы ВНИРО

На Сахалине занимаются вопросам здоровья гребешка

Сотрудники Сахалинского филиала ВНИРО завершили первый этап мониторинга здоровья приморского гребешка в заливе Анива. Исследовали особей, живущих как в естественной среде, так и на марикультурной ферме.

Причины возникновения заболеваний гребешка изучали сотрудники лаборатории аквакультуры беспозвоночных и водорослей (ЛАБиВ) и лаборатории микробиологии, паразитологии и генетики (ЛМПиГ) в полевом сезоне 2024 г.

Работы велись на двух полигонах: на территории действующего марикультурного хозяйства и на собственном экспериментальном участке в заливе Анива, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Специалисты оценивали фоновые условия среды и биологическое состояние гребешка. Изучали интенсивность и динамику оседания спата на коллекторы, его размерные характеристики и выживаемость. Определяли состав микрофлоры, фауны эпибионтов и паразитических организмов моллюска на различных стадиях его роста и развития.

Уровень естественного воспроизводства гребешка ученые определяли при помощи сбора пелагических личинок на искусственный субстрат — мешочные коллекторы. Их разработали и изготовили сотрудницы ЛАБиВ.

В начале лета специалисты выставили коллекторную установку. Осенью ученые провели количественно-весовую обработку каждого коллектора и собрали информацию о размерно-массовых показателях моллюска.

«Для оценки патогенного потенциала представителей фауны эндо- и эпибионтов моллюсков был проведен сезонный отбор проб гребешка в хозяйстве марикультуры и в естественных условиях в заливе Анива, — рассказали в пресс-службе. — Был выполнен отбор проб воды и донных отложений для оценки условий воспроизводства моллюска по качественно-количественным показателям бактериопланктона и бактериобентоса».

Собранный материал отправили на обработку и анализ. Молодь моллюска, собранная коллекторами, была выпущена на заранее подготовленный полигон в заливе Анива. В следующем году ученые продолжат изучение уже «повзрослевшего» гребешка, отметили в институте.

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  • Сотрудники СахНИРО завершили первый этап мониторинга состояния здоровья приморского гребешка. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Мешочные коллекторы. Фото пресс-службы ВНИРО
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